مقتل 2 من داعش بقصف جوي غرب الانبار  

2020/10/06 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر داعش اثر قصف جوي غربي الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من الفرقة الفرقة الاولى في قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة الصكار 50 كم عن مركز قضاء الرطبة غربي الانبار ، اسفرت عن مقتل اثنين من داعش”.

وأضاف، أن “القوات الامنية دمرت ايضا عجلة ومضافة تحت الارض تحتوي على اسلحة ومتفجرات ومعمل لتصليح الدراجات والاليات”، مبينا ان “استهداف الوكر جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافه بصورة دقيقة”.



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