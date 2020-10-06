أول إجراء من أسايش أربيل اثر فيديو الاعتداء على امرأة في إحدى سيطرات المدينة

2020/10/06 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أتخذت مديرية الاسايش في أربيل ، الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، اجراءً على خلفية انتشار فيديو صور لحظة اعتداء على امرأة في إحدى سيطرات المدينة.

وأكد مصدر في مديرية أسايش أربيل لبغداد اليوم أن "توجيها صدر بفتح تحقيق على أعلى مستوى في الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر اعتداءً على امرأة قادمة إلى أربيل في أحدى مداخل المدينة".

وقال المصدر إن "توجيها حكوميا صدر إلى مديرية أسايش أربيل بفتح تحقيق وتشكيل لجنة لمعاقبة العنصر الذي اعتدى على المرأة ومعرفة ملابسات الحادثة"

وأضاف أن "مديرية أسايش أربيل ستصدر بيانا توضح فيه الملابسات وتفاصيل الحادثة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الماضية مقطع فيديو سجل لحظة اعتداء على امراة في احدة سيطرات أربيل الامر الذي اثار موجة غضب شعبية دعت الحكومة لتحرك عاجل لمعاقبة عنصر الامن المعتدي.

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