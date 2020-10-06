2020/10/06 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان، الثلاثاء، عن اعتراض محادثات لـ"إرهابيين" يشاركون في العمليات العسكرية على خط التماس في إقليم قره باغ، ووفقا للجهاز، فإن أرمينيا تستخدم "مرتزقة" من العراق وسوريا في العمليات العسكرية.



وقالت الدائرة الإعلامية في جهاز أمن الدولية الأذربيجاني في تصريح لوسائل اعلام روسية، تابعه "ناس" (6 تشرين الاول 2020): "تستخدم أرمينيا ضد أذربيجان مرتزقة أجانب، من بينهم مقاتلي الجماعات المسلحة الكردية، الذين قامت بتجنيدهم على أراضي العراق سوريا، قام جهاز أمن الدولة في أذربيجان باعتراض لاسلكي لاتصالات منتمين لحزب العمال الكردستاني، الذين يشاركون في العمليات العسكرية على أراضي أذربيجان".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.



وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آذربيجان تتهم أرمينيا باستخدام مقاتلين عراقيين وسوريين في القتال ضدها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آذربيجان تتهم أرمينيا باستخدام مقاتلين عراقيين وسوريين في القتال ضدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).