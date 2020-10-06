2020/10/06 | 17:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موكب من المتظاهرين يقتحم باب قبلة الأمام الحسين والقوات الأمنية ترد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موكب من المتظاهرين يقتحم باب قبلة الأمام الحسين والقوات الأمنية ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).