2020/10/06 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية امن كربلاء توضح بشأن حادثة إبعاد متظاهرين عن الحرم الحسيني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية امن كربلاء توضح بشأن حادثة إبعاد متظاهرين عن الحرم الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).