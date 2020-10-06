العراق يسجل 4172 إصابة و67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. الثلاثاء

2020/10/06 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 4172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 387121 حالة داخل الدولة.ونوهت "الصحة" إلى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، وفق بيانها اليوم الثلاثاء، ليصبح مجمل حالات الوفاة 9531 …

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