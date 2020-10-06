واردات العراق ونسبة الهدر… منار العبيدي

2020/10/06 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب المهندس منار العبيدي في فيسبوك:

توزيع الواردات العراقية ونسبة الهدر في كل قطاع من الواردات….

بلغت نسبة واردات النفط من مجمل واردات العراق ما نسبته 91% من مجمل الواردات لغاية شهر تموز 2020

وبلغت مجمل الواردات غير النفطية مانسبة 9% بقيمة بلغت 2.7 ترليون دينار فقط بينما القيمة الافتراضية يجب ان لا تقل عن 7.7 ترليون اي ضياع اكثر من 5 ترليون دينار وتوزعت الواردات التالية

الضرائب على الدخول والثروات 2.45% بقيمة بلغت 762 مليار دينار القيمة الافتراضية تبلغ اكثر من 2 ترليون دينار

الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 1.85% بقيمة بلغت 576 مليار دينار القيمة الافتراضية تبلغ اكثر من 1.5 ترليون دينار

حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 1.7% بقيمة بلغت 530 مليار دينار القيمة الافتراضية لها يجب ان تزيد عن 2 ترليون دينار

ايرادات اخرى بنسبة 1.26% بقيمة بلغت 390 مليار دينار القيمة الافتراضية لها تزيد عن 1 ترليون دينار

الرسوم بنسبة 0.88% بقيمة بلغت 275 مليار دينار القيمة الافتراضية تزيد عن 700 مليار دينار

الايرادات التحويلية بنسبة 0.51% بقيمة بلغت 159 مليار دينار القيمة الافتراضية تزيد عن 400 مليار دينار

الايرادات الرأسمالية بنسبة 0.06% بقيمة بلغت 18 مليار دينار القيمة الافتراضية لا تقل عن 100 مليار دينار

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