التربية توضح قرار اضافة 10 درجات لكل درس في الدور الثاني

2020/10/06 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضحت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، اضافة 10 درجات لكل درس خلال امتحانات الدوري الثاني للصفوف غير المنتهية والثالث المتوسط.

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