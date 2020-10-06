دراسة: كورونا قد يتسبب في حدوث التهاب في الدماغ

2020/10/06 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد لا يسبب فقط مضاعفات في الرئتين والقلب والكلى لمرضى كوفيد 19، بل يسبب أيضاً التهابا في الدماغ.

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