الموقف الوبائي في العراق : 4172 اصابة و 67 حالة وفاة

2020/10/06 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق ليوم الثلاثاء

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