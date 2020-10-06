2020/10/06 | 17:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهاجم علاء عباس يوقع على كشوفات نادي جيل فيسنتي البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع الكويت الكويتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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