امن كربلاء تصدر بيانا بشأن اقتحام بعض المتظاهرين العارضة الرئيسية للحرم الحسيني

2020/10/06 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية امن كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، بيانا بشان اقتحام بعض المتظاهرين العارضة الرئيسية أمام باب قبلة الامام الحسين عليه السلام.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في تمام الساعه ١٥٠٠ من اليوم الثلاثاء وضمن اعمال مكتب أمن الحرمين، فقد دخل موكب ( الامام الرباني ) ويقدر عدد الرجال في الموكب مايقارب ٧٠٠ شخص والنساء مايقارب (٢٥٠) من منطقة باب بغداد باتجاه سيطرة الكفيل بأتجاه باب قبله الامام الحسين عليه السلام”.





واضاف البيان، انه “في تمام الساعه ١٥٤٥، تجمع المتظاهرين أمام باب قبلة الامام الحسين عليه السلام”، لافتا الى ان “بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيسية وتم ابعادهم من قبل قوة الحرمين خارج العارضة الرئيسية”.





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