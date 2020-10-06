بعد خروج ترامب الجنوني من المستشفى..موظفون رئاسيون غاضبون يشبهون البيت الابيض ب”البالوعة”

2020/10/06 | 17:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

عبر موظفوا البيت الابيض عن غضبهم من خروج الرئيس الامريكي دونالد ترامب المفاجىء من مشفى والتر ريد الطبي وعودته الى البيت الابيض ، معتبرين ان ما يقوم به ترامب امر جنوني .

ونقل موقع رو ستوري الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن احد المصادر في البيت الابيض قوله إن “من الجنون أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض ويعرض صحة موظفيه للخطر بينما لا نزال نكشف عن حالات جديدة بين كبار الموظفين”، مضيفا أن” هذا المكان قد اصبح بالوعة”.

واضاف أن ” الاختبارات اثبتت اصابات الكثير من الأشخاص الآخرين في البيت الأبيض بفايروس كورونا ، وأعرب بعض الموظفين عن إحباطهم من عدم التواصل بشأن تفشي المرض من رئيس الأركان مارك ميدوز”.

وتابع المصدر ان ” ترامب كان مهتمًا جدًا بمنع القصص المحرجة لدرجة أنه عرض الآلاف من موظفيه وأنصاره لفيروس قاتل، لقد أبقانا في حيرة ، والآن يتعين على أزواجنا وأطفالنا دفع الثمن إنها مجرد أنانية”.

وكان ترامب قد اعلن عن اصابته في وقت مبكر من يوم الجمعة وقضى عطلة نهاية الأسبوع في العلاج في المستشفى ، وقد انزعج مساعدوه والمسؤولون الذين يعملون معه من عودته المثيرة إلى البيت الأبيض “.



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