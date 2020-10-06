ضبط (420) دراجة نارية و سيارات دون الموديل وتبغ معسل في كمرك ام قصر الاوسط.

2020/10/06 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/٦ ، عن قيام كادرها بالتعاون مع الجهات السانده من ضبط (٧)سيارات دون الموديل المسموح به و (٤٢٠)دراجة نارية وتبغ معسل مخالفة لضوابط الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الاوسط وقد تم احالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

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