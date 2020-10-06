مجموعة تسمي نفسها “ثوار تشرين” تثير الفوضى بين الزائرين في كربلاء

2020/10/06 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مجموعة تطلق على نفسها “ثوار تشرين” حاولت اثارة الفوضى في منطقة مابين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مجموعة يتجاوز عددها ١٠٠ شخص يدعون انفسهم بثوار تشرين حاولوا اقتحام الجدار الامني في منطقة قبلة الامام الحسين عليه السلام وهم يحملون الحجارة”.

وأضاف، أن “المجموعة كانت تسعد لضرب القوات المكلفة بتأمين المنطقة”، مشيرا الى أن “القوات الامنية بمختلف صنوفها والمكلفة بتأمين المنطقة تمكنت من التصدي للفوضى التي ارادتها هذه المجموعة والتي كانت تحاول الدخول الى منطقة ما بين الحرمين الشريفين وتعكير اجواء الزيارة التي بلغت ذروتها هذا اليوم”.

واكد انه “تم طرد المجموعة من هذه المنطقة وعادت الاوضاع الى طبيعتها في منطقة باب قبلة الامام الحسين عليه السلام”. انتهى25ش

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