2020/10/06 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يستقبل السفير الأميركي وقائد التحالف الدولي ضد الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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