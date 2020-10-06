التجارة تمنح (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد خلال شهر ايلول

2020/10/06 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة التجارة عن منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة (93) إجازة تصدير و(9058) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيين خلال شهر أيلول الماضي.وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ان الشركة قامت أيضاً خلال الشهر ذاته باصدار (92) […]

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