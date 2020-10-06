نائب : تحركات لاقالة وزير المالية بعد الاخفاقات في تأمين الرواتب

2020/10/06 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، عن وجود تحركات لاقالة وزير المالية علي علاوي على خلفية الاخفاقات في تأمين الرواتب .وقال ذيبان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “بعد انتهاء زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) سيكون هناك تحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي لانه اخفق في تأمين […]

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