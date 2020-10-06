امن كربلاء يوضح اسباب المشادات بين الحرمين الشريفين

2020/10/06 | 18:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء المقدسة

اوضحت مديرية امن كربلاء المقدسة اليوم الثلاثاء ، عن اسباب المشادات بين الحرمين الشريفين “.

وقالت المديرية في بيان مقتضب وحصلت “خبر برس” نسخة منه ، ” في تمام الساعه ١٥٤٥من يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/٦الحاقا بموقفنا السابق بخصوص تجمع المتظاهرين أمام باب قبله الامام الحسين عليه السلام ، تم اقتحام بعض المتظاهرين العارضه الرئيسيه وتم ابعادهم من قبل قوة الحرمين خارج العارضه الرئيسية “.

وسنوافيكم بالمستجدات حال توفرها .

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