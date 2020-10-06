2020/10/06 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت”، مبينا ان “اللقاء بحث تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني، كما جرى بحث آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي”.





واشار البيان، الى ان “اللقاء تطرّق كذلك الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والولايات المتحدة يبحثان تنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والولايات المتحدة يبحثان تنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).