2020/10/06 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل الشعب المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر ، بالذكرى السابعة والأربعين على إنتصار حرب أكتوبر المجيدة، وحرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بهذا اليوم العظيم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ، موجهين التحية لمصر ولشعبها ولجيشها ، لعل أبرزهم: الفنانة شهيرة استعادت الفنانة المصرية شهيرة، ذكرى الـ47 من انتصارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فى الذكرى الـ 47.. ماذا قال نجوم الفن عن نصر أكتوبر ؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فى الذكرى الـ 47.. ماذا قال نجوم الفن عن نصر أكتوبر ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).