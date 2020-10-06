2020/10/06 | 18:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار الحمدانية تتعافى وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بتنفيذ مشروع المساعدة في إعادة تأهيل المراكز الصحية في قضاء الحمدانية الذي يتضمّن أعادة تأهيل ثلاثة مراكز صحية في قضاء الحمدانية إثنان منهما في مركز قضاء الحمدانية والثالث في ناحية برطلة بالتعاون مع القطّاع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الرسل الصغار وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبدأ بتأهيل ثلاثة مراكز صحية في قضاء الحمدانية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الرسل الصغار وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبدأ بتأهيل ثلاثة مراكز صحية في قضاء الحمدانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).