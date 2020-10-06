الشفاء من كورونا يحقق “قفزة قياسية” في الرصافة… يسير نحو 42 الف حالة

2020/10/06 | 18:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 505 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 339 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 505 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 339 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 19 حالة.



قطاع بغداد جديدة 48 حالةقطاع الاستقلال 14 حالة .قطاع الشعب 94 حالة .قطاع البلديات الاول 86 حالةقطاع المدائن 18 حالةقطاع النهروان 47 حالةقطاع الصدر 13 حالة– 166 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية•مدينة الصدر 42 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,345, 357 .



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,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , ,حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 16, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, •الامين 13 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •, الزعفرانية 12 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 10 حالات محلة, 314الحسينية 11 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلالزيونة حالتين محلة 714• حي الخليج حالة واحدة محلة 703شارع النضال 3 حالات محلة 103• المشتل 4 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي• الغدير حالة واحدة محلة 706• الراشدية حالتين• سبع ابكار حالتين محلة 332• المعامل حالة واحدة الزراعي• الكفاح حالتين محلة 125, 111• حي تونس حالتين محلة 300• الصليخ حالة واحدة 326• حي الزهراء حالتين محلة 757

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 49446 توفي منهم1270 للاسف فيما اكتسب الشفاء 41339 ومتبقي قيد العلاج 6837”.

الشفاء: 638 حالة

الوفيات: 4

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