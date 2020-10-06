2020/10/06 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد عضو مجلس النواب ظافر العاني ، انه واثناء مراجعتي لذكرى الانتصار العربي في حرب ٦ تشرين ١٩٧٣ تولدت لدي قناعة ان انكسارات الأمة وهزائمها جاءت مع صعود الاسلام السياسي في منطقتنا الذي تزامن مع وصول الخميني للسلطة في ١٩٧٩.وقال العاني في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاني : هزائم الامة جاءت بعد صعود الاسلام السياسي ووصول الخميني للسلطة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاني : هزائم الامة جاءت بعد صعود الاسلام السياسي ووصول الخميني للسلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).