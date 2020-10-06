الغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية في قرغيستان بعد موجة احتجاجات

2020/10/06 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، الثلاثاء ، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع، بعد اندلاع احتجاجات كبيرة في العاصمة القرغيزية بيشكيك ومدن أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.وقالت رئيسة اللجنة نورزهان شيلدابيكوفا إن قرار إلغاء نتائج التصويت جاء من أجل “منع التوتر” في البلاد.و أدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات […]

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