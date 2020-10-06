مقتل ستة إرهابيين وتدمير مضافة لداعش غربي الأنبار

2020/10/06 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الثلاثاء، قتل ستة إرهابيين وتدمير عجلة ومضافة تابعة لتنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال الغنام في بيان، إن "حصيلة العملية العسكرية لهذا اليوم والتي نفذتها عمليات الأنبار مع القطعات العاملة بامرتها، بلغت مقتل ستة ارهابيين وتدمير عجلة ومضافة لتنظيم داعش شمال الصكار في صحراء الأنبار".

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