نائب: السياسات الخاطئة ادت الى نحر اقتصاد العراق

2020/10/06 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدعضو في لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الثلاثاء، ان العراق يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة نتيجة الاعتماد على ايرادات النفط فقط، مبينا ان تلك السياسة ادت الى نحر اقتصاد العراق.

وقال النائب رعد الدهلكي عضو اللجنة النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان السياسات الخاطئة منذ 2003 ولحد الآن والتي بنيت على محور واحد وهو الاعتماد على النفط فقط وبنسبة كبيرة وعدم الاعتماد على الموارد الاخرى ادت الى نحر اقتصاد العراق.

واضاف: ان واردات النفط لو كان مسيطر عليها بالشكل الجيد لكانت كبيرة، معربا عن اسفه لسيطرة الاحزاب والفساد على تلك الورادات، مبينا ان العراق يدفع ثمن السياسات الخاطئة التي بنيت عليها موارد العراق الاقتصادية وهو بالاعتماد على مورد النفط فقط.

واشار الدهلكي الى، ان هنالك موارد اخرى لرفد الاقتصاد العراقي بالايردات المالية، واصفا اياها بالايرادات الخجولة والتي لن تغير من الموازنة الاتحادية شيئا، مضيفا انها لا ترتقي الى مستوى دعم وزارة المالية والموازنة.

والقى الدهلكي، اللوم على الحكومات السابقة التي كونت ادارات خاطئة، متابعا بالقول: لا توجد لدينا اي سياسة اقتصادية واضحة ومدعومة بشكل صحيح، موضحا انه طالب بأن تكون لدينا موارد اقتصادية من خلال تفعيل ملفات التجارة والصناعة والسياحة لكن مع الاسف الاحزاب منشغلة بتكوين عوائد سياسية على حساب الدولة وهذا نتاج العمل الخاطئ.

وحول الايرادات المالية في المنافذ الحدودية، بيّن ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأ بالعمل للسيطرة على المنافذ الحدودية، منوها الى ان السيطرة عليها ليس بالشكل سهل، وموضحا في الوقت نفسه ان هنالك دعم في الاعلام فقط اما على ارض الواقع ان كان موجود فهو قليل ان لم يكن معدوما اصلا.

وتابع، اما ما يخص قطاع الزراعة، فأن فتح الطرق مع الدول المجاورة يعمل على انهاك الملف الزراعي، والذي يعمل على تصدير ما يحتاجه البلاد وهذا يعمل بدوره على اثرا سلبا على واقع الاقتصاد العراقي.

PUKmedia هاميار علي

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