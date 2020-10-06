الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

2020/10/06 | 18:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

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