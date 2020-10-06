الرقية المدنية

2020/10/06 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى الكويت أكثر من ملف حقوقي يستوجب المعالجة السريعة، أولها وأهمها هو ملف عديمي الجنسية والذي نأمل أن يجد حلولا نهائية وقاطعة وعادلة وإنسانية في القادم من الأيام.قضية عديمي الجنسية هي قضية غاية في التعقيد حيث أنها، رغم محاولة البعض التملص من هذه الحقيقة أو تغييرها، تأتي من العمق الكويتي، تخص أشخاص عاشوا في الكويت ما قد يزيد على الخمسين سنة

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