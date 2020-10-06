طبيب هولندي يستخدم حيواناته المنوية لتلقيح النساء

2020/10/06 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن مستشفى هولندي ، أن طبيب النساء والتوليد جان ويلدشوت الذي عمل في مجال التلقيح الاصطناعي في المستشفى، أنجب 17 طفلاً على الأقل باستخدام حيواناته المنوية دون إبلاغ الأهل.وذكرت المستشفى، أن طبيب الخصوبة الراحل عمل في مستشفى صوفيا، التي تعرف اليوم بمستشفى “إيسالا” بمدينة زفولة وسط ولاية “أوفرايسل” من عام 1981 حتى عام […]

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