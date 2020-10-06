2020/10/06 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..مجددا تخرج ستيفاني وينستون وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب، ما في جعبتها من تسريبات صوتية، وتقوم بنشر محادثة جديدة للسيدة الأمريكية الأولى، هذه المرة وهي تتناول فيها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي زعمت أنها كانت على علاقة عابرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عقد.وفي التسجيل الذي نشرته وولكوف كبيرة المستشارين السابقة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيلات مسربة.. ميلانيا ترامب تصف ممثلة إباحية بالعاهرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيلات مسربة.. ميلانيا ترامب تصف ممثلة إباحية بالعاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).