المالية تقدم مقترحاً بشأن رواتب الموظفين

2020/10/06 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب تأجيل صرف رواتب الرئاسات الثلاث وإطلاقها للوزارات.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "قانون الاقتراض الجديد لم يصل من الحكومة إلى البرلمان".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية قدمت اقتراحاً بتأجيل صرف رواتب الرئاسات الثلاث وإطلاقها لموظفي الوزارات والممولة ذاتيا على وفق الأموال المتوفرة والتي تقدر بـأربعة مليارات دولار ثم تصرف للرئاسات بعد التصويت على قانون الاقتراض".

وأشار إلى أن "وزير المالية مطالب بخطوات إصلاحية واضحة غير التي تحدث عنها كجباية الضرائب"، مبينا أن "مجلس النواب ستكون لديه خطوات حقيقية باتجاه إطلاق رواتب الموظفين".

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