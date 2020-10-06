2020/10/06 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة إلقاء القبض على شخص يحمل “قامة” وسط زائري الأربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة إلقاء القبض على شخص يحمل “قامة” وسط زائري الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).