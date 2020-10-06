2020/10/06 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلام كلمة تعكس مفهوم الحرب هو كلمة مُعرفة من اساسها دون اَي بحث عن مفهومها ؛فالسلام كلمة مهمة في حياة كل كائن اَي انها من المقومات المهمة لبناء مجتمع سعيد ورسم بسمة مفرحة على شفاه كل من يحتاج اليها ؛هو من اهم الأدوية التي تحمي الانسان من ألداء الذي قد يصيبه وأياً كان نوعه ؛بل […]

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