2020/10/06 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صخرة الدفاع اصبحنا يوم حادي عشر من ايلول مصادف ثلاثة وعشرين محرم على خبر وفاة البطل ناظم شاكر حيث ترك فراغا واسعا في وسط قلوب محبيه بعد اصابته بالفايروس كورونا هذا الوباء الذي نزل كاللعنة على فريق ابطال المكسيك واسقط ثالث كوكب من منتخب العالم السابق بعد توديعنا “لابو هيا وابو حسين فالأن جاءكم ابو […]

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