2020/10/06 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاعد الشهداء مع ايام امتحانات السادس اعدادي مقاعد شهداء الثورة فارغه، جميع من في الصور هم طلاب سادس مازالت ارواحهم تؤدي الامتحان حباً بالنجاح وتواصل الحياة التي سلبت منهم فيهم من كان يريد ان يكون صيدلانيا والذي يتمنى يكون ضابطا والي كان حلمة يصبح مهندسا لكن سلاح الغدر والجبن أخذهم قبل ان يحققوا أحلامهم … […]

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