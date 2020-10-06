عاجل | المالية: إطلاق الرواتب جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/10/06 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*المالية: أوفينا بالتزاماتنا القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد

*المالية: نتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية

*المالية: ننوه الى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور

*المالية: مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا

*المالية: نقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات

*المالية: العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف

*المالية: فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت “الورقة البيضاء ” للإصلاح الاقتصادي

*المالية: نحن بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023

*المالية: نحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي اإلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا

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