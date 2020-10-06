المالية الاتحادية: توزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول الاربعاء

2020/10/06 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة المالية الاتحادية اليوم الثلاثاء، انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية.

واشارت الوزارة في بيان عن المكتب الاعلامي لوزير المالية، الى انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.

وتود الوزارة التنويه الى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا.

وبحسب البيان، وزارة المالية تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات.

ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف.

وقد أنجزت فرقة العمل التي تقودها الوزارة "الورقة البيضاء " للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023.



ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي اإلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا.

PUKmedia اعلام وزارة المالية‌

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