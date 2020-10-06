امن كربلاء يرد على احداث باب قبلة الامام الحسين

2020/10/06 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت مديرية امن كربلاء المقدسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الاحداث التي شهدتها منطقة باب قبلة مرقد الامام الحسين قبل قليل .

واوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء " كموقف اولي , في تمام الساعه ١٥٠٠ من يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/٦ , وضمن اعمال مكتب أمن الحرمين, دخول موكب ( الامام الرباني ) يقدر عدد الرجال مايقارب ٧٠٠ شخص , والنساء مايقارب (٢٥٠) من منطقة باب بغداد , باتجاه سيطرة الكفيل , باتجاه باب قبلة الامام الحسين عليه السلام.

وتابع البيان , كموقف لاحق : في تمام الساعه ١٥٤٥من يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/٦

الحاقا بموقفنا السابق بخصوص تجمع المتظاهرين أمام باب قبلة الامام الحسين عليه السلام, تم اقتحام بعض المتظاهرين العارضة الرئيسية , وتم ابعادهم من قبل قوة الحرمين خارج العارضة الرئيسي .

فيما قال شهود عيان لموقع PUKmedia, ان موكبا باسم ثوار تشرين ( عدد كبير منهم من خارج المحافظة ) اراد دخول منطقة بين الحرمين بدون حصوله على موافقات ( او موعد مسبق ) من الجهات المعنية لمسير المواكب الحسينية في المنطقة , اضافة الى ترديد بعضا منهم شعارات سياسية ومذهبية طائفية , مما ادى الى اشتباكهم مع القوات الامنية التي منعتهم من الدخول الى المنطقة المذكورة , استمر لبعض الوقت , اسفر عن اصابة نحو 100 شخص بسبب الضرب والتدافع بين الزائرين , حاليا الموقف مستقر , والوضع تحت السيطرة .

يذكر ان مدينة كربلاء المقدسة تشهد هذه الايام اكتظاظ شوارعها بالزائرين الوافدين من مختلف المحافظات العراقية للمشاركين باحياء زيارة الاربعين المليونية .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء‌

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