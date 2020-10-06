"مثيرة للقلق".. الكشف عن نتائج فحص عينات من دم نافالني

2020/10/06 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء، العثور على مادة شبيهة بسم نوفيتشوك ذي الاستخدام العسكري في عينات المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي نقل إلى برلين في حالة خطيرة بعد الاشتباه بتسميمه.

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