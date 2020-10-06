المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين ابتداء من يوم غد

2020/10/06 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رواتب الموظفين ابتداء من يوم غد الاربعاء والايام التالية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء والايام التالية”، مشيرة الى انها “ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية”.

واوضحت الوزارة، أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا”، لافتة الى انها “تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات، ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف”.





واكدت، ان “فرقة العمل التي تقودها الوزارة، أنجزت “الورقة البيضاء ” للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023، ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا”.

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