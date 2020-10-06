وكيل أعمال علاء عباس: إدارة الشرطة تعاملت معنا بكل احترافية

2020/10/06 | 19:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس شكره وتقديره الكبير لإدارة نادي الشرطة لتفهمها الكبير وعملها الاحترافي البائن في ما يخص قضية التعاقد مع اللاعب علاء عباس .

وقال الوكيل محمد ابراهيم الذي يتخذ من السعودية مقرا له، بحسب بيان للشرطة ان "الاتفاق بين اللاعب علاء عباس وادارة الشرطة تم بالفعل حيث تم ارسال العقد عن طريق الايميل لغرض توقيعه الا ان ورود عقد فريق جيل فيسنتي البرتغالي في اللحظات الاخيرة حال دون اتمام الصفقة".

واضاف ابراهيم ان "ادارة الشرطة منحت اللاعب الحرية في اتخاذ القرار الذي يناسبه مما يدل على عملها الاحترافي المميز الذي نتمنى ان يكون منهاجا لكل انديتنا".ومن المقرر ان يصدر النادي البرتغالي بياناً رسمياً يعلن من خلال توقيع عقد عباس مع الفريق.





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