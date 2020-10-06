2020/10/06 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أحلى الكرم – حسين الصدر -1- اشتهر (عبد الله بن جعفر بن ابي طالب) بالكرم وعُدَّ من مشاهير الأجواد .-2- وقصصه في مضمار البذل والعطاء كثيرة ، تتناقلها كتب الأدب، ومن أطرف هذه القصص قصتُه مع المرأة الغطفانية التي قدّمت له الدجاجة المشوية بعد أنْ انصرف من الحج وقالت له : ” بأبي […]

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