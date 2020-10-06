2020/10/06 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة مع الشهادات العليا – ناجح صالح أسفي على الشهادات العليا التي تمنح لحامليها على غير استحقاق ..أسفي على شهادات مزورة اشتريت بثمن بخس ..فها هم هؤلاء يبدون على حقيقتهم لا يجيدون حتى قواعد اللغة ولا اصول الكلام والمنطق ..إنها لكارثة أن يتبوأ هؤلاء مواقع مهمة في الدولة ليسيئوا الإساءة البالغة إلى العلم ؛ […]

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