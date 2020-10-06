2020/10/06 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موت سيادة القانون: لا حماية للمتضررين من لقاحات كورونا لانس د جونسون ترجمة: حسين سرمك حسن شركة AstraZeneca هي واحدة من خمس وعشرين شركة دوائية تدخل في عقود لقاحات خالية من المسؤولية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.هذه العقود الفاسدة تمنح صانع اللقاحات حصانة قانونية عندما تؤذي لقاحاتهم الناس ، مما يمنح شركات الأدوية […]

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