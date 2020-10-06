الخلط بين مريام أخت موسى وهارون، ومريم أم المسيح أفدح أخطاء القرآن - عبدالجواد سيد

2020/10/06 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد مقتطف من المصادر الأصلية للقرآن - الفصل الرابع - المؤثرات المسيحية - كلير تيسدال - ترجمة عبدالجواد سيد!!!إن قصة مريم، كما رويت فى القرآن وأحاديث النبى، مأخوذة بالكامل تقريباً، من أناجيل مزيفة ، وأعمال من هذا النوع ، ومع ذلك ، فقد أدخل عليها محمد عنصراً آخر من الخطأ ، لابد أن نبحث عن مصدره، قبل الدخول إلى القصة نفسها.



لقد أُخبرنا فى الآيات 28-29 من سورة مريم رقم 19، أن مريم عندما جاءت لأهلها بع ......





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