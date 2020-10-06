الشيوعي العراقي و -المجتمع إسلامي- - قاسم علي فنجان

2020/10/06 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان ((اني شيوعي..



ولكن شيوعيتي إسلامية، لأنها وردت في القرآن "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم")) الرصافي.جوهر الممارسة السياسية للحزب الشيوعي العراقي تقوم على قضية "المجتمع إسلامي"، لهذا فأن تحالفه مع الإسلاميين، ومنذ تسعينات القرن الماضي، ليس مفاجئا، فالذي يتتبع سياسيات هذا الحزب وبرامجه يدرك هذه الحقيقة، بل ان هذه المقولة الغبية جدا "المجتمع إسلامي" تراها تتجسد في فكر "منظري واكاديميو" هذا الحزب، ......





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