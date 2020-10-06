الكاظمي يبحث مع السفير الامريكي العلاقات بين واشنطن وبغداد

2020/10/06 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مع السفير الاميركي وقائد التحالف الدولي ضد الارهاب، العلاقات بين واشنطن وبغداد فضلا عن ملاحقة بقايا الارهاب في العراق”.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد […]

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