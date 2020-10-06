2020/10/06 | 19:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لواء "الكورد الفيليين" يستنفر طاقاته لتأمين زيارة الاربعين في مناطق ساخنة أمنياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لواء "الكورد الفيليين" يستنفر طاقاته لتأمين زيارة الاربعين في مناطق ساخنة أمنياً ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لواء "الكورد الفيليين" يستنفر طاقاته لتأمين زيارة الاربعين في مناطق ساخنة أمنياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).