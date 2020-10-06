الصحة العالمية تزف بشرى عن لقاح كورونا

2020/10/06 | 19:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام الجارى 2020.

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